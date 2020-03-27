PROPOSTA DEL GRUPPO CONSILIARE M5S, LA “BUSTA DELLA SOLIDARIETÀ”.

Il Covid-19 non fermerà la solidarietà. Siamo istituzioni e mai come in questo momento sentiamo il dovere di fare la nostra parte.Inizieremo con la proposta della “Busta della Solidarietà”. L’iter ric...

Il Covid-19 non fermerà la solidarietà. Siamo istituzioni e mai come in questo momento sentiamo il dovere di fare la nostra parte.

Inizieremo con la proposta della “Busta della Solidarietà”. L’iter richiede la coordinazione con l’amministrazione mediante il Servizio di Segretariato sociale e contemporaneamente con le donazioni del Banco Alimentare.

Vorremmo chiedere alla Protezione Civile di aiutarci, come hanno sempre fatto, per consegnare, chiaramente a distanza di sicurezza, la busta con generi alimentari e di igiene di prima necessità.

Pertanto abbiamo pensato di destinare un numero telefonico di riferimento.

Non possiamo sottovalutare che per cucinare la pasta serva il gas, né tantomeno dimenticare tutti i bambini che hanno bisogno di pannolini, latte, omogeneizzati.

Intendiamo pertanto lanciare l’iniziativa con due criteri: il primo è che il reddito sia inferiore a 5000 euro ed il secondo di non essere già assistiti da altri enti caritatevoli.

Utilizziamo la stampa per proporre soluzioni sol perché, in un momento così delicato, è necessario subordinare il protocollo politico ed offrire soluzioni.

Chiediamo l’aiuto, la collaborazione ed un tavolo operativo di tutte le parti politiche.

E’ giunto il momento di “fare” perché la disperazione non aspetta la politica. L’iniziativa, al momento in stato embrionale, sarà coordinata mediante gruppi whatsapp o videoconferenze nel rispetto delle norme di sicurezza.

Cittadini, siamo con voi.

GRUPPO CONSILIARE M5S