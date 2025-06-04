Proroga fino al 30 settembre: trasporto pubblico gratuito in Sicilia per Forze dell’Ordine e Militari

Le forze dell'ordine e i militari potranno continuare a viaggiare gratuitamente, per motivi di servizio, sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma, sia urbani che extraurbani. L’assessore region...

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, ha firmato un decreto che estende il beneficio fino al prossimo 30 settembre, senza soluzione di continuità, con uno stanziamento di 1,8 milioni di euro.

«Con questo provvedimento garantiamo un servizio essenziale per chi ogni giorno opera per la sicurezza e l'ordine pubblico nel nostro territorio - dice Aricò - La proroga senza soluzione di continuità assicura che non vi siano interruzioni nell'erogazione di questo importante beneficio. Nel frattempo stiamo lavorando per reperire le risorse necessarie per assicurare la copertura fino alla fine dell'anno.

Per il governo Schifani è un concreto segnale di gratitudine verso chi quotidianamente si impegna per la tutela della collettività siciliana».

Il provvedimento riguarda tutto il personale appartenente a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Corpo forestale, Polizia penitenziaria, Polizia locale (municipale o provinciale), Capitanerie di porto-guardia costiera, forze armate (Esercito, Aeronautica militare, Marina), il personale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e quello di Prefettura incaricato con specifico provvedimento allo svolgimento di attività di polizia e/o di ordine pubblico.

La gratuità è riservata esclusivamente per ragioni di servizio e per gli spostamenti da e verso i Comuni dove il personale presta attività lavorativa.

Il decreto garantisce la prosecuzione di una misura avviata durante l'emergenza Covid-19 e successivamente rinnovata.