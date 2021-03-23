PROROGATA AL 28 MARZO LA SETTIMANA PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA DELLA LILT

La Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica della LILT-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, è stata prorogata sino a domenica prossima 28 marzo. Lo ha deciso la LILT nazionale che vuol...

La Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica della LILT-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, è stata prorogata sino a domenica prossima 28 marzo. Lo ha deciso la LILT nazionale che vuol proseguire per sette giorni ancora, la campagna di sensibilizzazione che si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e l’importanza dei corretti stili di vita per evitare il cancro. In provincia di Catania, quanti si iscriveranno o rinnoveranno l'iscrizione sino al 31 marzo, riceveranno una bottiglia di olio extravergine di oliva, simbolo LILT della prevenzione e principe della dieta mediterranea.

In questa edizione 2021 i testimonial scelti dalla LILT nazionale sono lo chef Davide Oldani e l’ex calciatore della nazionale Demetrio Albertini, che ricordano l’importanza dei corretti stili di vita – alimentazione e attività fisica – e delle visite periodiche, per contrastare l’insorgenza dei tumori. La LILT di Catania nella sua squadra della prevenzione ha schierato tre atleti di casa nostra: il campione olimpico di fioretto alle Olimpiadi 2016 e tre volte campione del mondo, Daniele Garozzo; la vicecampionessa olimpica e due volte campione d’Italia di pallanuoto, centroboa dell’Orizzonte Catania, Rosaria Aiello; lo storico capitano del Catania Calcio e attuale giocatore della Meta Catania Calcio a 5 di Serie A, Marco Biagianti. I tre campioni hanno registrato brevi messaggi video, diffusi sui social, in cui invitano ad un regime alimentare sano e ad un'attività fisica regolare per restare in buona salute.

“Accogliamo con entusiasmo l’invito del nostro Presidente nazionale, professore Francesco Schittulli, di prorogare di una settimana la nostra iniziativa primaverile – dichiara il Presidente della LILT Catania, dottoressa Aurora Scalisi – . Insieme al messaggio positivo affidato ai campioni, che ringraziamo ancora per la disponibilità, la LILT è a disposizione della città per le visite di prevenzione che si possono prenotare tramite il sito legatumoricatania.it.”