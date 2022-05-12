PROROGATA AL 31 OTTOBRE LA PARZIALE CHIUSURA DELLA DELLA STRADA PROVINCIALE 77, IN TERRITORIO DI PATERNÒ
Prorogata al prossimo 31 ottobre la parziale chiusura al transito, nonché la deviazione del traffico all’interno di una porzione dell’intersezione stradale tra la Strada provinciale 77 e la statale 192, in territorio di Paternò.
L’ordinanza, emessa dalla Città metropolitana di Catania su richiesta della R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato, servirà a consentire in sicurezza la prosecuzione ed il completamento dei lavori.
In corrispondenza del tratto stradale interessato dal cantiere, vige il limite massimo di velocità di 20 Km orari e il divieto di sorpasso.