PROROGATO FINO AL 28 FEBBRAIO IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA S.P. 15 TRA VALCORRENTE ED AGNELLERIA

Sino al 28 febbraio si continuerà a transitare a senso unico alternato, divieto di sorpasso e limite di velocità a 20Km/h sulla Strada provinciale 15, all’altezza del ponte (km 0+750) che funge da sovrappasso della S.S.121 di competenza dell’ANAS, in territorio di Paternò, contrada Valcorrente.

L’ordinanza, che proroga quella dello scorso novembre, è stata emessa dalla Città metropolitana su richiesta dell’ANAS, che non avendo ancora completato i lavori per il ripristino del ponte, esige un ulteriore differimento per poter istallare in sicurezza i cavi di precompressione ed i deviatori necessari al completamento dell’opera.

I conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente conseguenza della segnaletica verticale di pericolo.

Si ricorda che fino a sabato 21 gennaio, nell’ambito dei lavori di ripristino del danno strutturale al cavalcavia della sp15 causato dall’impatto con un mezzo pesante fuori sagoma, è prevista la chiusura della statale dal km 12,000 al km 17,500, al fine di ultimare gli interventi in progetto.

Le lavorazioni saranno eseguite in fascia oraria tra le 22 e le 6 del mattino, nelle notti comprese tra lunedì 16 e sabato 21 gennaio.

Durante gli orari di chiusura, la statale sarà interdetta al transito in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valcorrente e Paternò, con indicazioni sui percorsi alternativi segnalate in loco.