PROSEGUANO I LAVORI SULLA SS121, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente.Proseguano pure oggi, 02 Luglio 2021 i lavori sull'arteria, già normalmente intasata da migliaia di automobili.Il restringimento della carreggiata è do...
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente.
Proseguano pure oggi, 02 Luglio 2021 i lavori sull'arteria, già normalmente intasata da migliaia di automobili.
Il restringimento della carreggiata è dovuto a lavori di manutenzione eseguiti dall'Anas lungo la strada statale 121 nei pressi dello svincolo Piano Tavola/Belpasso in direzione Misterbianco
La chiusura di una delle due corsie di marcia, in direzione Catania, sta provocando forti rallentamenti.
Al momento , si segnalano circa un chilometro di fila con ingorgo che inizia dei pressi dello svincolo Valcorrente.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO