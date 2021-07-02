95047

PROSEGUANO I LAVORI SULLA SS121, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente.Proseguano pure oggi, 02 Luglio 2021 i lavori sull'arteria, già normalmente intasata da migliaia di automobili.Il restringimento della carreggiata è do...

A cura di Redazione Redazione
02 luglio 2021 08:24
PROSEGUANO I LAVORI SULLA SS121, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA -
News
Condividi

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente.

Proseguano pure oggi, 02 Luglio 2021 i lavori sull'arteria, già normalmente intasata da migliaia di automobili.

Il restringimento della carreggiata è dovuto a lavori di manutenzione eseguiti dall'Anas  lungo la strada statale 121 nei pressi dello svincolo Piano Tavola/Belpasso in direzione Misterbianco

La chiusura di una delle due corsie di marcia, in direzione Catania, sta provocando  forti rallentamenti.

Al momento , si segnalano circa un  chilometro di fila con ingorgo che inizia dei pressi dello svincolo Valcorrente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047