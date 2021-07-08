95047

PROSEGUONO I LAVORI SULLA SS121, CODE DIREZIONE CATANIA

08 luglio 2021 08:17
Continuano i lavori e di conseguenza i disagi sulla ss121.

Proseguono pure  per la giornata odierna, 08 Luglio 2021,  i lavori ed i disagi per gli automobilisti sulla ss121.

Si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l’esecuzione dei lavori da parte dell'Anas nei pressi dello svincolo  Sant'Anastasia in direzione Catania.

Le code sono abbastanza lunghe ,  iniziano nei pressi dello svincolo Belpasso Zona Industriale, i mezzi viaggiano a passo d’uomo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

