PROSEGUONO I LAVORI SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE PATERNO'
Continuano i lavori e di conseguenza i disagi sulla ss121.
Proseguono pure per la giornata odierna, 06 Giugno 2023 , i lavori ed i disagi per gli automobilisti sulla ss121.
Si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l’esecuzione dei lavori da parte dell’Anas nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Paternò.
Le code sono abbastanza lunghe , iniziano nei pressi dello svincolo Misterbianco centro , i mezzi viaggiano a passo d’uomo.
Un altro rallentamento viene registrano nei pressi dello svincolo Palazzolo sempre in direzione Paternò
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO