95047

PROSEGUONO I LAVORI SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE PATERNO'

Continuano i lavori e di conseguenza i disagi sulla ss121.Proseguono pure per la giornata odierna, 06 Giugno 2023 , i lavori ed i disagi per gli automobilisti sulla ss121.Si registrano infatti rallent...

A cura di Redazione Redazione
06 giugno 2023 18:42
PROSEGUONO I LAVORI SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE PATERNO' -
News
Condividi

Continuano i lavori e di conseguenza i disagi sulla ss121.

Proseguono pure per la giornata odierna, 06 Giugno 2023 , i lavori ed i disagi per gli automobilisti sulla ss121.

Si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l’esecuzione dei lavori da parte dell’Anas nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Paternò.

Le code sono abbastanza lunghe , iniziano nei pressi dello svincolo Misterbianco centro , i mezzi viaggiano a passo d’uomo.

Un altro rallentamento viene registrano nei pressi dello svincolo Palazzolo sempre in direzione Paternò

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047