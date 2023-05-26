PROSEGUONO I LAVORI SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO PATERNÒ, LUNGHE CODE

disagi per chi sta percorrendo oggi ,26 Maggio 2023 la superstrada 121 e 284.Stanno continuando i lavori di sistemazione del manto stradale ed il restringimento della carreggiata lungo l...

###FLASH

Forti disagi per chi sta percorrendo oggi ,26 Maggio 2023 la superstrada 121 e 284.

Stanno continuando i lavori di sistemazione del manto stradale ed il restringimento della carreggiata lungo la strada statale nel tratto compreso tra lo svincolo Paternò e lo svincolo Paternò Scalilli sta creando notevoli disagi agli automobilisti, infatti nel tratto interessato il traffico è regolato in senso alternato di marcoa che chiusura sta provocando forti rallentamenti in entrambi sensi di marcia.