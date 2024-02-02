PROTESTA TRATTORI: CORTEO A RAGUSA CON MUCCA DI PLASTICA

Continua la protesta degli agricoltori a Ragusa.Questa mattina un corteo di trattori ha invaso il centro storico del capoluogo ibleo.A guidare la protesta un mezzo che trasporta una bara con sopra la...

Continua la protesta degli agricoltori a Ragusa.

Questa mattina un corteo di trattori ha invaso il centro storico del capoluogo ibleo.

A guidare la protesta un mezzo che trasporta una bara con sopra la riproduzione in plastica di una mucca.

"Presidente batti un colpo se ci sei" è il motto degli agricoltori e allevatori che protestano per l'assenza di aiuti di fronte alla stagione di crisi che sta interessando il settore primario a causa dell'assenza d'acqua, del caro gasolio e dei rincari che continuano a interessare l'agricoltura.

Chiedono la creazione immediata di un tavolo di crisi regionale guidato dal governatore Renato Schifani.

A fare eco alla richiesta degli agricoltori ragusani è il deputato Pd Nello Dipasquale.

"Il presidente della Regione Renato Schifani instauri subito il tavolo di crisi regionale per l'agricoltura immediatamente. La destra italiana non sta affrontando con serietà il problema e anche se abbina all'agricoltura la sovranità alimentare il governo nazionale lascia alla Francia la difesa degli agricoltori.

Il governo Meloni - dice Dipasquale - si mobiliti o l'agricoltura nazionale subirà il peso di questo silenzio".