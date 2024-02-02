95047

A cura di Redazione Redazione
02 febbraio 2024 19:10
PROTESTA TRATTORI: CORTEO A RAGUSA CON MUCCA DI PLASTICA -
News
Continua la protesta degli agricoltori a Ragusa.

Questa mattina un corteo di trattori ha invaso il centro storico del capoluogo ibleo.

A guidare la protesta un mezzo che trasporta una bara con sopra la riproduzione in plastica di una mucca.
"Presidente batti un colpo se ci sei" è il motto degli agricoltori e allevatori che protestano per l'assenza di aiuti di fronte alla stagione di crisi che sta interessando il settore primario a causa dell'assenza d'acqua, del caro gasolio e dei rincari che continuano a interessare l'agricoltura.

Chiedono la creazione immediata di un tavolo di crisi regionale guidato dal governatore Renato Schifani.
A fare eco alla richiesta degli agricoltori ragusani è il deputato Pd Nello Dipasquale.

"Il presidente della Regione Renato Schifani instauri subito il tavolo di crisi regionale per l'agricoltura immediatamente. La destra italiana non sta affrontando con serietà il problema e anche se abbina all'agricoltura la sovranità alimentare il governo nazionale lascia alla Francia la difesa degli agricoltori.

Il governo Meloni - dice Dipasquale - si mobiliti o l'agricoltura nazionale subirà il peso di questo silenzio".

