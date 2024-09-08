METEO: TORNA IL MALTEMPO, ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER TEMPORALI IN SICILIA

La perturbazione di origine atlantica che sta già interessando il nostro Paese, in particolare le regioni del Nord e parte di quelle centrali, dalle prime ore di domani si muoverà verso il Sud, portan...

La perturbazione di origine atlantica che sta già interessando il nostro Paese, in particolare le regioni del Nord e parte di quelle centrali, dalle prime ore di domani si muoverà verso il Sud, portando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 9 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 9 settembre, allerta arancione sull’intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Toscana e su settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Molise. Allerta gialla in 17 regioni da Nord a Sud.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Una perturbazione atlantica colpirà la Sicilia a partire da questa notte, portando maltempo su tutta la regione. Il fronte perturbato si sposterà da ovest verso est, con piogge e temporali che si estenderanno progressivamente su tutta l’isola nella giornata di domani. I fenomeni potrebbero risultare intensi, soprattutto nelle aree occidentali e settentrionali, dove si attendono rovesci e temporali anche di forte intensità.

Dettaglio meteorologico:

Precipitazioni: Piogge diffuse con rischio di temporali, inizialmente sui settori occidentali dalla notte e in estensione verso il resto dell’isola entro la mattinata.

Piogge diffuse con rischio di temporali, inizialmente sui settori occidentali dalla notte e in estensione verso il resto dell’isola entro la mattinata. Temperature: In calo deciso, con una diminuzione fino a 8-10°C entro sera, soprattutto nelle zone occidentali.

In calo deciso, con una diminuzione fino a 8-10°C entro sera, soprattutto nelle zone occidentali. Venti: Moderati o forti da ovest-nordovest, con raffiche di burrasca, in particolare sui bacini occidentali e nel Tirreno.

Moderati o forti da ovest-nordovest, con raffiche di burrasca, in particolare sui bacini occidentali e nel Tirreno. Mari: Molto mossi con moto ondoso in aumento. Lo Stretto di Sicilia occidentale potrebbe risultare agitato.

L'anticiclone africano si ritirerà, lasciando spazio a nuovi fronti atlantici nel corso della settimana, con possibili contributi di aria più fredda di origine artica.