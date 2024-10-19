PROTEZIONE CIVILE: ALLERTA ARANCIONE SU TUTTA LA SICILIA PER IL 19 OTTOBRE

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione per tutta la Sicilia, valido per la giornata di oggi, 19 ottobre 2024. L'allerta è legata alla previsione di precipitaz...

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione per tutta la Sicilia, valido per la giornata di oggi, 19 ottobre 2024.

L'allerta è legata alla previsione di precipitazioni diffuse e consistenti, che potrebbero essere accompagnate da temporali di forte intensità.

Secondo le autorità, le condizioni meteorologiche potrebbero causare disagi su vasta scala, con il rischio di allagamenti, smottamenti e difficoltà nella circolazione stradale. Le precipitazioni attese potrebbero concentrarsi soprattutto nelle aree interne e montuose dell'isola, aggravando la situazione già critica in alcune zone colpite da fenomeni analoghi nei giorni precedenti.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare massima attenzione e a limitare gli spostamenti non necessari. È raccomandato seguire gli aggiornamenti ufficiali, evitare le aree a rischio idrogeologico e non sostare in prossimità di fiumi, torrenti o canali, che potrebbero ingrossarsi rapidamente.

In queste ore, le amministrazioni locali si stanno adoperando per monitorare la situazione e mettere in atto le misure preventive necessarie, tra cui la chiusura di scuole e strade a rischio, e l'attivazione dei presidi di emergenza sul territorio.

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 18/10/24

PERSISTONO:

PER LE PROSSIME 12/18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, PREVALENTE

CARATTERE TEMPORALESCO SUL FRIULI-VENEZIA GIULIA;

CARATTERE TEMPORALESCO SUL FRIULI-VENEZIA GIULIA; PER LE PROSSIME 36/48 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A

PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SU LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA E

CALABRIA, IN ESTENSIONE DALLA SERA DI OGGI, VENERDI' 18 OTTOBRE 2024

ANCHE ALLA SICILIA E DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 19 OTTOBRE

2024 ANCHE ALLA BASILICATA IONICA.

IN PARTICOLARE, I FENOMENI PREVISTI DALLA SERA DI OGGI SULLA SICILIA

E DAL POMERIGGIO DI DOMANI ANCHE SU BASILICATA IONICA E CALABRIA,

POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA';

SI PREVEDONO INOLTRE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 19 OTTOBRE

2024, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE:

PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI

PIOGGA O ROVESCIO, SU LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA;

PIOGGA O ROVESCIO, SU LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA; VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA

SU BASSO VENETO E ROMAGNA I SOPRA CITATI FENOMENI TEMPORALESCHI

SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI

RAFFICHE DI VENTO.

C.N.M.C.A.