PROTEZIONE CIVILE, ALLERTA GIALLA IN SICILIA DOMANI: PIOGGE DA ISOLATE A SPARSE

Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia annuncia per domani 30 maggio un’allerta meteo gialla in tutta l’isola. In particolare sul sito della Protezione Civile si legge: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Le piogge da isolate a sparse dovrebbero interessare tutta l'isola.In particolare, domani sarà la giornata più instabile con formazione di piogge e temporali a partire dal Canale di Sicilia e che coinvolgeranno un po' tutta l'isola.

I fenomeni si concentreranno nel pomeriggio e forse nella prima parte della serata, mentre dovrebbe migliorare successivamente.

Domenica, invece, i fenomeni saranno più circoscritti e si formaranno a partire dalle zone interne della nostra isola. Anche in questo caso i temporali si formeranno nelle ore pomeridiane.