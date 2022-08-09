PROTEZIONE CIVILE, ALLERTA GIALLA IN SICILIA FINO ALLE 24

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse valido fino alle ore 24 di oggi.Prevista Allerta Gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta l...

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse valido fino alle ore 24 di oggi.

Prevista Allerta Gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la regione.

Per la giornata di oggi si prevedono, precipitazioni «da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati». Temperature «massime in locale sensibile diminuzione».

Per questo motivo, la popolazione siciliana è invitata a prestare la massima cautela in caso di piogge e precipitazioni. Infatti, l’allerta gialla corrisponde al grado di pericolosità denominato di “Attenzione”, che precede lo stadio arancione di “Preallarme” e quello rosso di “Allarme”. Tuttavia, essa non è da sottovalutare in quanto è considerata comunque come un avviso di attenzione alla popolazione, rispetto ai casi in cui le condizioni metereologiche sono normali e si fa riferimento alla “Generica Vigilanza”.