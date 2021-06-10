PROTEZIONE CIVILE: ALLERTA GIALLA OGGI PER LA SICILIA CENTRO ORIENTALE

Allerta gialla per le condizioni meteo in Sicilia.La protezione civile, infatti, segnala precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano, su Sicilia cen...

Allerta gialla per le condizioni meteo in Sicilia.

La protezione civile, infatti, segnala precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano, su Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, specie sulla Sicilia orientale”.

Considerando le previsioni, il dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana ha emanato per la giornata di oggi, 10 Giugno 2021 un allerta meteo “gialla” su i settori A-F-G-H-I, corrispondenti alle province di Catania, Enna, Ragusa, Siracusa e parte del Messinese e del Nisseno.

Nei restanti territori non è prevista alcuna allerta ma la protezione civile avvisa comunque della presenza di condizioni avverse.

Le precipitazioni, nella giornata di domani, passeranno da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano, su Sicilia centro-orientale (Enna e parte del Nisseno), con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, specie sulla Sicilia orientale (Catania, Messina, Siracusa).

I fenomeni temporaleschi, che saranno persistenti, specie nei settori orientali dell’Isola, saranno accompagnati da forti raffiche di vento e da un’intensa attività elettrica (fulmini e lampi). Ciononostante, gli esperti della protezione civile della Regione Siciliana non prevedono la presenza di fenomeni di importanza rilevante per quanto concerne le condizioni dei bacini marittimi.