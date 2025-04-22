PROTEZIONE CIVILE: ALLERTA GIALLA PER LA SICILIA CENTRO-ORIENTALE

PALERMO – La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico nelle province orientali dell’isola, con particolare attenzione a Ragusa, Siracusa, Catan...

PALERMO – La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico nelle province orientali dell’isola, con particolare attenzione a Ragusa, Siracusa, Catania e Messina per la giornata del 23 Aprile 2025 . Nel resto della regione, invece, il livello di allerta è verde, ma non mancheranno piogge sparse e condizioni meteorologiche instabili.

Secondo quanto riportato dalla Protezione Civile, la giornata sarà caratterizzata da precipitazioni da sparse a diffuse, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori tirrenici.

I fenomeni potrebbero risultare di forte intensità e accompagnati da attività elettrica, grandinate e raffiche di vento intense.

I venti soffieranno da ovest con possibili rinforzi di burrasca, contribuendo a rendere ancora più instabili le condizioni atmosferiche e aumentando il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte.

Le autorità raccomandano particolare attenzione alla guida, evitando spostamenti non strettamente necessari nelle zone più colpite dal maltempo.