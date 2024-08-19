PROTEZIONE CIVILE, ALLERTA GIALLA. PRECIPITAZIONI SPARSE CON ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali in Sicilia, valido dalle ore 16 di oggi fino alle ore 24 di domani. Il livello di al...

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali in Sicilia, valido dalle ore 16 di oggi fino alle ore 24 di domani. Il livello di allerta previsto su Palermo è classificato come giallo. «Dalla tarda serata di oggi – si legge nell’avviso – e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».

Nuova allerta meteo per oggi e domani, per precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, in diverse regioni, da Nord a Sud. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 19 agosto 2024, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito il testo integrale.

Persistono precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, per le prossime 12/18 ore sul Veneto, per le prossime 24/30 ore sull’Emilia–Romagna orientale, e per le prossime 36/48 ore sulle Marche, con particolare attenzione alla sua parte settentrionale.

Si prevedono inoltre, dalle prime ore di domani, martedì 20 agosto 2024, e per le successive 18/24 ore precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria e Puglia centromeridionale.

I sopra citati fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da forti raffiche di vento, frequente attività elettrica e locali grandinate“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento