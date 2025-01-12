PROTEZIONE CIVILE: ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA SICILIA PER MALTEMPO INTENSO
Comincia all’insegna del maltempo la settimana in Sicilia. La Protezione civile ha proclamato l’allerta gialla per temporali ancora per tutta la giornata di domani nella nostra Isola. Sono previste precipitazioni in tutte e nove le province. Prosegue quindi la perturbazione che sta caratterizzando queste ore con piogge e calo delle temperature.
Nell’avviso della Protezione civile regionale è scritto che persistono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Persistono, anche, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.
ALLERTA DELL' AERONAUTICA MILITARE
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 12 Gennaio 2025 un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale:
IN CONSIDERAZIONE DEL TRANSITO DELLA TEMPESTA FELIX, SI PREVEDONO NELLA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 12 GENNAIO 2025:
- NEVICATE INTENSE ED ABBONDANTI PER LE PROSSIME 36 ORE SULL'ABRUZZO DAI 200/300 METRI, PER LE PROSSIME 36 ORE SU MOLISE, CAMPANIA E BASILICATA DAI 500 METRI CON QUOTA NEVE IN ABBASSAMENTO NELLA GIORNATA DI DOMANI A 200/300 METRI, PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA CALABRIA DAI 500 METRI;
- PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE PER LE PROSSIME 6/12 ORE SULLA CAMPANIA, PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA BASILICATA E PER LE PROSSIME 48/60 ORE SU CALABRIA E SICILIA;
- VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE EVENTUALI COSTE ESPOSTE PER LE PROSSIME 48/60 ORE SU EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE AREE COSTIERE ED APPENNINICHE, NONCHE' SU LIGURIA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA, E PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA SICILIA;
- STATO DEL MARE MOLTO AGITATO PER LE PROSSIME 12/18 ORE AL LARGO DI MARE E CANALE DI SARDEGNA.
DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI' 13 GENNAIO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE, SI PREVEDONO INOLTRE VENTI FORTI DA NORD-EST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE AREE COSTIERE; MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.