PROTEZIONE CIVILE, ALLERTA GIALLA SUL SETTORE ORIENTALE DELLA SICILIA: PREVISTE PIOGGE DOMANI
Il dipartimento Protezione Civile ha diramato il bollettino di allerta meteo gialla, in Sicilia, per la giornata di lunedì 18 Ottobre 2020.
Le province interessate dalla possibile ondata di maltempo sono: Ragusa, Siracusa, Catania, Messina e Palermo.
In particolare si prevedono precipitazioni "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di breve rovescio, su restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli".