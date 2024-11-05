PROTEZIONE CIVILE: ALLERTA METEO GIALLA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO IN SICILIA ORIENTALE IL 6 NOVEMBRE 2024

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per domani, mercoledì 6 novembre 2024, dalle ore 00:00 alle 24:00. Il bollettino prevede un’allerta gia...

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per domani, mercoledì 6 novembre 2024, dalle ore 00:00 alle 24:00. Il bollettino prevede un’allerta gialla per la Sicilia centro-orientale.

Dettagli delle Previsioni

L’allerta gialla riguarda principalmente la Sicilia orientale, dove sono previste:

Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale : i fenomeni si concentreranno soprattutto nella zona nord-orientale dell’isola, con accumuli moderati.

: i fenomeni si concentreranno soprattutto nella zona nord-orientale dell’isola, con accumuli moderati. Isolate precipitazioni sul resto delle zone: anche in questo caso, i rovesci potranno assumere carattere temporalesco, ma con accumuli generalmente deboli.

Condizioni Metereologiche

Il meteorologo Francesco Nucera di 3B Meteo ha spiegato che i venti orientali in arrivo, causati dall’anticiclone posizionato sull’Europa centrale, determineranno un aumento della variabilità meteo sulla Sicilia orientale, con probabili fenomeni locali.

In particolare:

Sulle province di Messina e Catania , sono attese piogge e rovesci, soprattutto nelle aree del messinese ionico e del catanese , dove le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco.

, sono attese piogge e rovesci, soprattutto nelle aree del e del , dove le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco. Nelle altre province siciliane, come Palermo e Agrigento, il tempo sarà variabile, con alternanza di nubi e schiarite e solo qualche raro piovasco di debole intensità.

Temperature

Si prevede una leggera diminuzione delle temperature a partire da mercoledì, specialmente sui versanti orientali della regione. Le temperature massime si manterranno tra 21 e 24°C.

Zone in Allerta Gialla

Le aree della Sicilia che rientrano nell’allerta gialla sono:

Zona A : Nord-Orientale, versante tirrenico e Isole Eolie

: Nord-Orientale, versante tirrenico e Isole Eolie Zona F : Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia Zona G : Sud-Orientale, versante ionico

: Sud-Orientale, versante ionico Zona H : Bacino del Fiume Simeto

: Bacino del Fiume Simeto Zona I: Nord-Orientale, versante ionico

Raccomandazioni

La Protezione Civile invita i cittadini a prestare attenzione, specialmente in caso di temporali e rovesci intensi, e a seguire eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale e attraverso i canali di informazione locali.

Rientrano in allerta GIALLA – ATTENZIONE:

ZONA A Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie – ZONA F Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia – ZONA G Sud-Orientale, versante ionico – ZONA H Bacino del Fiume Simeto – ZONA I Nord-Orientale, versante ionico