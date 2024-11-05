PROTEZIONE CIVILE: ALLERTA METEO GIALLA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO IN SICILIA ORIENTALE IL 6 NOVEMBRE 2024
La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per domani, mercoledì 6 novembre 2024, dalle ore 00:00 alle 24:00. Il bollettino prevede un’allerta gialla per la Sicilia centro-orientale.
Dettagli delle Previsioni
L’allerta gialla riguarda principalmente la Sicilia orientale, dove sono previste:
- Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale: i fenomeni si concentreranno soprattutto nella zona nord-orientale dell’isola, con accumuli moderati.
- Isolate precipitazioni sul resto delle zone: anche in questo caso, i rovesci potranno assumere carattere temporalesco, ma con accumuli generalmente deboli.
Condizioni Metereologiche
Il meteorologo Francesco Nucera di 3B Meteo ha spiegato che i venti orientali in arrivo, causati dall’anticiclone posizionato sull’Europa centrale, determineranno un aumento della variabilità meteo sulla Sicilia orientale, con probabili fenomeni locali.
In particolare:
- Sulle province di Messina e Catania, sono attese piogge e rovesci, soprattutto nelle aree del messinese ionico e del catanese, dove le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco.
- Nelle altre province siciliane, come Palermo e Agrigento, il tempo sarà variabile, con alternanza di nubi e schiarite e solo qualche raro piovasco di debole intensità.
Temperature
Si prevede una leggera diminuzione delle temperature a partire da mercoledì, specialmente sui versanti orientali della regione. Le temperature massime si manterranno tra 21 e 24°C.
Zone in Allerta Gialla
Le aree della Sicilia che rientrano nell’allerta gialla sono:
- Zona A: Nord-Orientale, versante tirrenico e Isole Eolie
- Zona F: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
- Zona G: Sud-Orientale, versante ionico
- Zona H: Bacino del Fiume Simeto
- Zona I: Nord-Orientale, versante ionico
Raccomandazioni
La Protezione Civile invita i cittadini a prestare attenzione, specialmente in caso di temporali e rovesci intensi, e a seguire eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale e attraverso i canali di informazione locali.
