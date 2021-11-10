PROTEZIONE CIVILE: METEO SICILIA, ALLERTA GIALLA A CATANIA E MESSINA, ARANCIONE NEL RESTO DELL'ISOLA

Dopo quello dell'Aeronautica Militate è stato emesso pochi minuti fa pure il bollettino da parte della Protezione Civile che prevede per la giornata di domani, 11 Novembre 2021 allerta

ARANCIONE: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionic

GIALLA: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

Si prevedono abbondanti precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Per la giornata di domani, Giovedì 11 novembre 2021:

E' stato emanato pochi minuti il bollettino dell'Aeronautica Militare per la giornata di domani, 11 Novembre 2021, che prevede fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del 11 NOVEMBRE 2021:

PERSISTONO:

- PER LE PROSSIME 36/48 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA SICILIA;

- VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA SULLA LIGURIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTROCCIDENTALE.

SI PREVEDONO:

- DALLE PRIME ORE DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA SARDEGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE NORDORIENTALE DELL'ISOLA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.