PROTEZIONE CIVILE: PROSEGUE L'ALLERTA METEO ROSSA SU PARTE DELLA SICILIA ORIENTALE PER SABATO 30 OTTOBRE 2021

Il dipartimento della Protezione Civile ha appena rilasciato il consueto avviso meteo-idrogeologico valido per sabato 30 ottobre 2021, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

BOLLETTINO DELL 'AERONAUTICA MILITARE

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del 30 OTTOBRE 2021:

IN CONSIDERAZIONE DELLA PRESENZA DELLA PERTURBAZIONE CICLONICA APOLLO, CENTRATA SUL MAR IONIO OCCIDENTALE, PERSISTONO:

- PER LE PROSSIME 24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTROMERIDIONALE, NONCHE' SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTRORIENTALE, CON FENOMENI CHE LOCALMENTE POTRANNO ASSUMERE ANCHE CARATTERE DI ECCEZIONALITA';- PER LE PROSSIME 24 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI ORIENTALI CON

RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA CALABRIA CENTROMERIDIONALE E SICILIA CENTRORIENTALE;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

- PER LE PROSSIME 6/12 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SULLO

IONIO MERIDIONALE.