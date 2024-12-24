PROTEZIONE CIVILE SICILIA: ALLERTA NEVE E GHIACCIO SOPRA I 500 METRI, ATTIVATI I PIANI DI EMERGENZA

La Protezione Civile regionale invita i comuni, le città metropolitane e i liberi consorzi e ad attivare i piani di emergenza rischio neve.Raccomanda alla popolazione di seguire attentamente le norme...

Raccomanda alla popolazione di seguire attentamente le norme di precauzione e le indicazioni di sicurezza.

Giungono già segnalazioni di automobilisti sorpresi dalla neve in quota e pertanto la protezione civile ha già attivato delle squadre di volontari con pick up 4x4, per dare assistenza alla popolazione.

Il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha emesso già da ieri allerta gialla per rischio neve e ghiaccio sopra i 500 metri di altitudine.

Raccomandazioni alla popolazione:

-Monitorare costantemente le previsioni meteo attraverso i canali ufficiali.

-Ridurre al massimo gli spostamenti nelle zone colpite dalle nevicate di queste ore e sopra i 500-700 m di altitudine

Se dovete spostarvi occorre verificare la disponibilità di abbigliamento e scarpe adatte,

assicuratevi di avere pala, catene da neve (preferibilmente a montaggio rapido), liquido antigelo, batteria efficiente, tergicristalli funzionanti.

È buona norma esercitarsi a montare le catene prima di partire.

Tenete in auto cavi per l'accensione, pinze, torcia e guanti.

Il capo del dipartimento, Salvo Cocina, in contatto con le

Prefetture interessate, ha invitato i comuni, le città metropolitane e i liberi consorzi all'attivazione dei piani di emergenza per rischio neve, comprendenti i presidi stradali e l'intervento degli spazzaneve, in particolare sulle aree dell'Etna, degli Iblei, delle Madonie, dei Nebrodi e dei Peloritani.

Per emergenza contattare un numero unico per le emergenze 112,

Numero verde sala operativa regionale

SORIS 800 404 040,

numero di emergenza dei Vigili del Fuoco 115

Per maggiori informazioni e consigli

sulla protezione civile , visita www.iononrischio.it