PROVA A CEDERE COCAINA DI FRONTE AD UNA PATTUGLIA DEI FALCHI: ARRESTATO
La Polizia di Stato ha tratto in arresto il pregiudicato catanese M.G., classe 71, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.
Nel week end appena trascorso i “Falchi” della Squadra Mobile stavano indagando in merito ad alcuni reati predatori commessi nel quartiere di Cibali.
Durante tali accertamenti si avvedevano di un soggetto il quale con fare sospetto a bordo di scooter stava contrattando con un uomo l’acquisto di “qualcosa”.
Gli operatori della Polizia di Stato decidevano quindi di procedere al controllo: il conducente del motorino vistosi scoperto tentava goffamente di disfarsi di un involucro contenente 5 grammi di cocaina purissima.
Immediatamente quindi con l’ausilio di ulteriori equipaggi si decideva di procedere ad una perquisizione personale e domiciliare del soggetto.
L’accertamento di Polizia Giudiziaria permetteva di rinvenire in totale circa dieci grammi della medesima sostanza stupefacente, materiale da pesatura e confezionamento delle dosi e circa un migliaio di euro in contanti.
L’uomo è stato quindi tratto in arresto ed a seguito di udienza per direttissima, in considerazione anche dei precedenti specifici, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.