PROVANO A RUBARE IN UN DEPOSITO EDILE: TRE ARRESTI

Nelle prime ore della mattina di sabato, personale dell’U.P.G.S.P. ha arrestato tre uomini, gravemente indiziati del reato di tentato furto aggravato in concorso.Intorno alle 5:00, diversi equipaggi i...

Nelle prime ore della mattina di sabato, personale dell’U.P.G.S.P. ha arrestato tre uomini, gravemente indiziati del reato di tentato furto aggravato in concorso.

Intorno alle 5:00, diversi equipaggi impegnati nell’ordinario servizio di controllo del territorio, venivano inviati in via San Pietro Clarenza, ove era stato segnalato un furto in atto all’interno di un deposito di materiale edile.

Giunti sul posto, gli agenti individuavano tre uomini intenti a caricare due grossi furgoni; alla vista degli agenti, il terzetto si dava alla fuga ma, dopo un rapido inseguimento, veniva prontamente bloccato. Accertamenti esperiti nell’immediatezza dei fatti permettevano di appurare che i tre malviventi, dopo avere tagliato la rete di recinsione del deposito, avevano caricato i furgoni con numerosi ponteggi metallici per uso edile.

All’interno dei mezzi, inoltre, venivano rinvenuti diversi utensili atti allo scasso e al taglio della recinzione. Prontamente, veniva contattato il proprietario del deposito che si portava sul posto per accertare i danni e per formalizzare la denuncia. Alla luce dei fatti esposti, pertanto, i tre uomini venivano condotti in Questura in stato di arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso e posti a disposizione dell’A.G..

Sono in corso ulteriori indagini per accertare l’identità di altri complici dei tre autori del tentato furto.