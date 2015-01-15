Prove tecniche di Carnevale: l'invito a operatori e associazioni

Oggi e domani riunioni operative al Palazzo di città: commissione e assessorati al lavoro

95047.it Al lavoro per provare ad organizzare la manifestazione carnascialesca. Giovedì grasso quest'anno cade il 12 febbraio: Carnevale durerà, quindi, sino al 17 di febbraio (martedì grasso). C'è meno di un mese per allestire una kermesse che, con tutti i limiti finanziari del caso, proverà comunque ad essere proposta. Intanto, la quinta commissione Consiliare "Sport Turismo e Spettacolo" e gli assessorati allo Spettacolo ed al Turismo, proprio nell'ambito dell'organizzazione di Carnevale 2015, invitano presso il palazzo di città in Zona Ardizzone, per oggi 15 Gennaio alle ore 19 gli operatori del Carnevale e per, domani, venerdì 16 Gennaio sempre alle ore 19, presso la stessa sede, le associazioni interessate a contribuire alla realizzazione della manifestazione.