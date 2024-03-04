PUBBLICATA LA GRADUATORIA DELLE ISTANZE PER IL CONTRIBUTO CARO MUTUI FAMIGLIE

L'Istituto per la Riforma del Finanziamento e l'Intervento Sociale (Irfis) ha reso pubblica la graduatoria delle istanze per i CARO MUTUI FAMIGLIE. Si tratta di un contributo a fondo perduto finalizza...

Si tratta di un contributo a fondo perduto finalizzato all'abbattimento dell'aumento dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile destinati all'acquisto della prima casa. Tale misura è stata adottata per calmierare l'impatto del rialzo dei tassi di interesse sui mutui per l'abitazione primaria sulle famiglie.

La graduatoria delle istanze è disponibile per la consultazione sul sito ufficiale dell'Irfis.

Si invita pertanto tutti coloro che hanno presentato domanda per questo sostegno finanziario a consultare la graduatoria per verificare lo stato della propria istanza. Questo passo è fondamentale per comprendere se la richiesta è stata accettata e per avere informazioni sulle modalità di erogazione del contributo.

L'Irfis continua così il suo impegno nel fornire soluzioni concrete per sostenere le famiglie italiane, garantendo loro un accesso equo al credito e aiutandole a fronteggiare le difficoltà economiche legate all'acquisto della prima casa in un contesto di tassi di interesse variabili.