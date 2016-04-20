Pubblicato il Bando per l’installazione di sette chioschi in città
Sei aree per sette concessioni: dall’interno del “Parco del Sole” a quella al momento decisamente meno allettante nel disastro di piazza Nino La Russa (dove ne sorgerebbero due). Ecco l’elenco delle piazze e le modalità per partecipare. C’è tempo fino al
Ecco l’elenco:
Piazza Don Pino Puglisi;
Piazza del Tricolore;
Piazzale della Fraternità;
Piazza Martiri di Nassyria;
Interno Parco Giovanni XXIII (cosiddetto Parco del Sole);
Piazza Nino La Russa.
Su Piazza Nino La Russa ne sono previsti due. Ma proprio all’ex Giardino Moscato la situazione è un disastro: occorrerebbe capire come si intende procedere. Le richieste vanno fatte pervenire al Comune entro il prossimo 9 maggio.
