Pubblicato il Bando per l’installazione di sette chioschi in città

Sei aree per sette concessioni: dall’interno del “Parco del Sole” a quella al momento decisamente meno allettante nel disastro di piazza Nino La Russa (dove ne sorgerebbero due). Ecco l’elenco delle piazze e le modalità per partecipare. C’è tempo fino al

A cura di Redazione Redazione
20 aprile 2016 08:23
95047.it Sette chioschi da potere installare in altrettanti luoghi della città. E’ stato pubblicato il Bando pubblico per poter partecipare all’assegnazione delle relative aree.
Ecco l’elenco:

Piazza Don Pino Puglisi;
Piazza del Tricolore;
Piazzale della Fraternità;
Piazza Martiri di Nassyria;
Interno Parco Giovanni XXIII (cosiddetto Parco del Sole);
Piazza Nino La Russa.

Su Piazza Nino La Russa ne sono previsti due. Ma proprio all’ex Giardino Moscato la situazione è un disastro: occorrerebbe capire come si intende procedere. Le richieste vanno fatte pervenire al Comune entro il prossimo 9 maggio.
Di seguito, vi proponiamo gli stralci del regolamento pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune: cliccate per ingrandire. Per ogni approfondimento, si può andare qui: LEGGI DAL SITO DEL COMUNE DI PATERNO'

