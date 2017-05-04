PUBBLICATO IL BANDO CHE AGEVOLA LA REALIZZAZIONE DI AGRITURISMI,FATTORIE DIDATTICHE ED IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE CON UN CONTRIBUTO DEL 75%

Pubblicato finalmente dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Sicilia, il bando definitivo della misura 6.4a del PSR Sicilia 2014 2020 che segue la pubblicazione delle disposizioni operative p...

Pubblicato finalmente dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Sicilia, il bando definitivo della misura 6.4a del PSR Sicilia 2014 2020 che segue la pubblicazione delle disposizioni operative pubblicate il 10 aprile 2017.

La dotazione finanziaria dell’operazione 6.4.a per questa finestra è pari ad € 25.000.000,00 di € (pertanto verranno finanziate almeno 125 domande) .

La misura 6.4.a ha come obiettivo la diversificazione delle attività agricole verso attività extra- agricole, con la finalità di incrementare sia la redditività che la dimensione economica delle imprese agricole che diversificano le proprie attività,contribuendo al loro rafforzamento competitivo e migliorando la competitività dei produttori primari. (Per essere assistiti per la redazione della domanda di finanziamento inviate una mail a [email protected])

Si punta pertanto al miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole, incoraggiandone la ristrutturazione e l'ammodernamento e puntando all’orientamento al mercato.

Verranno sostenute le attività rivolte al completamento di filiere locali ed alla valorizzazione delle specificità culturali ed enogastronomiche connesse alle produzioni agricole ed alimentari di qualità, la produzione di energia da fonti rinnovabili anche per la vendita, il rafforzamento dell’offerta turistica attraverso strutture di accoglienza e servizi innovativi. Per ciò che riguarda i servizi, si intende promuovere la diffusione di attività destinate ad incrementare il livello e la qualità di servizi per l’agriturismo, attraverso l’implementazione di servizi informativi, redazione di brochure, investimenti in strutture per attività ricreative, sportive e culturali, per attività di ospitalità e di ristorazione (purché congiunta a quella di ospitali tà) e potranno anche essere realizzati investimenti rivolti alla didattica. Potranno essere realizzati anche punti vendita e trasformazione dei prodotti aziendali in prodotti non compresi nell’Allegato 1 del Trattato dell’UE, nonché di prodotti artigianali, ed interventi relativi al potenziamento della agricoltura sociale.

Infine verranno realizzati impianti destinati all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile a supporto della attività extra-agricole o per la vendita. Si prevede di incentivare la realizzazione di interventi mirati alla creazione di nuove attività e all’ampliamento di quelle esistenti, attraverso la ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento delle strutture aziendali.

I beneficiari della misura 6.4.A sono gli agricoltori e i coadiuvanti familiari come definiti ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile.

Gli ambiti su cui investire sono quattro e sono:

1. Agricoltura sociale , con la quale attraverso l’impiego delle dotazione aziendali (coltivazioni, animali, strutture, ecc.) si intende favorire la creazione di prestazioni sociali negli ambiti delle attività rieducative e terapeutiche, dell’inserimen to nel mondo del lavoro e della inclusione sociale, delle attività pedagogiche, dei servizi di assisten za alla persona.

2. Agriturismo e diversificazione verso attività extra- agricole , nei quali sono ricomprese le iniziative riguardanti le aziende/fattorie didatti che, e l’attività di ristorazione, purché congiunta a quella di ospitalità; la realizzazione nell'azienda agrituristica di punti vendita e trasformazione d ei prodotti aziendali in prodotti non compresi nell’A llegato 1 del Trattato, tra i quali anche i prodotti artigianali; investimenti per l’offerta di servizi per l’agriturismo relativi alla realizzazione di attività e informativa, promozione di attività extra-agricole , attività sportive, ricreative e culturali, ivi inclusi interventi per la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o Riserve;

3. Investimenti nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) anche mediante attivazione di servizi di e-commerce o l’utilizzo di nuovi strumenti digitali;

4. Investimenti nel campo della realizzazione ed utilizzo delle energie rinnovabili, attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile a supporto delle attività extra-agricole e/o per la vendita , compreso la eventuale trasformazione o stoccaggio di materiale per l’alimentazione di detti impianti e per il compostaggio;

Tra gli investimenti ammissibili vi sono

ristrutturazione, recupero, riqualificazione e ad eguamento di fabbricati e manufatti aziendali esistenti, e delle relative aree di pertinenza, per la diversificazione delle attività agricole verso attività extra-agricole;

attrezzature specifiche e necessarie per l'attivi tà sociale nell'ambito di un progetto di agricoltur a sociale;

installazione e ripristino di impianti termici e telefonici dei fabbricati, nonché la realizzazione di servizi e dotazioni durevoli necessari per l’attivi tà da realizzare;

realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche e di prevenzione dei rischi, rientranti nelle investimenti riguardanti il miglioramento del bene immobile, con conseguente innalzamento del livello di fruibilità;

Il sostegno nell'ambito della operazione 6.4.a è concentrato nelle zone rurali C (compresa C 1 )+ D (Per leggere l'elenco dei comuni appartenenti alle due macro aree leggi qui ). Il sostegno previsto in tutta l’operazione è concesso con un’intensità di aiuto del 75% come contributo a fondo perduto. L’importo degli aiuti concessi non potrà superare i 200.000 € nell’arco di tre esercizi finanziari per impresa unica.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 15/05/2017 fino al 15/09/2017.