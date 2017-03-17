95047

PUBBLICATO IL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.12 POSTEGGI ESTERNI A CURRONE

18 marzo 2017
E’ stato pubblicato il Bando pubblico per poter partecipare all'assegnazione di n°12 posteggi esterni ubicati all'interno dell'area mercatale di pozzo currone" di mq 24 massimo ciascuno

Le richieste vanno fatte pervenire al Comune entro e non oltre le ore 13 del  prossimo 7 aprile.

Di seguito, vi proponiamo gli stralci del regolamento pubblicati sull'Albo Pretorio del Comune: cliccate per ingrandire. Per ogni approfondimento, si può andare qui: LEGGI DAL SITO DEL COMUNE DI PATERNO'

REQUISITI :

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Per chiarimenti rivolgersi presso gli uffici del VII settore AA.PP posti al 3° piano

