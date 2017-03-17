PUBBLICATO IL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.12 POSTEGGI ESTERNI A CURRONE
E’ stato pubblicato il Bando pubblico per poter partecipare all'assegnazione di n°12 posteggi esterni ubicati all'interno dell'area mercatale di pozzo currone" di mq 24 massimo ciascunoLe richieste va...
E’ stato pubblicato il Bando pubblico per poter partecipare all'assegnazione di n°12 posteggi esterni ubicati all'interno dell'area mercatale di pozzo currone" di mq 24 massimo ciascuno
Le richieste vanno fatte pervenire al Comune entro e non oltre le ore 13 del prossimo 7 aprile.
Di seguito, vi proponiamo gli stralci del regolamento pubblicati sull'Albo Pretorio del Comune: cliccate per ingrandire. Per ogni approfondimento, si può andare qui: LEGGI DAL SITO DEL COMUNE DI PATERNO'
REQUISITI :
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Per chiarimenti rivolgersi presso gli uffici del VII settore AA.PP posti al 3° piano