PUBBLICATO IL CONCORSO PER COMPLESSIVI 197 POSTI DI ALLIEVO AGENTE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Con decreto 29 settembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 78 del 13 ottobre 2017 - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami, è indetto il concorso per complessivi 197 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, 147 posti nel ruolo maschile e 50 posti nel ruolo femminile.
La domanda di partecipazione va redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche
La pubblicazione del bando in G.U. avviene oggi, ma l'invio della domanda di partecipazione alla procedura è reso possibile dal sistema, come previsto dal bando, a partire dalle ore 00:01 del 14 ottobre 2017 fino alle ore 23:59 del 12 novembre 2017, termine per la presentazione
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di particolari requisiti
- possesso di qualita’ morali e di condotta ;
- idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale al servizio dipolizia penitenziaria;
- cittadinanza italiana;
- aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto;
- possesso alla data di scadenza del bando del Diploma d’istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
Gli interessati possono consultare il testo integrale del bando CLICCANDO QUA