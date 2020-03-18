PUBBLICATO IL DECRETO “CURA ITALIA”: SCARICA IL TESTO INTEGRALE DELLA GAZZETTA UFFICIALE ED. STRAORDINARIA

Pubblicato, su una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, il decreto “Cura Italia”, varato dal consiglio dei ministri.Le norme scattano subito. Il provvedimento su “Misure di potenziamento d...

Pubblicato, su una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, il decreto “Cura Italia”, varato dal consiglio dei ministri.

Le norme scattano subito. Il provvedimento su “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato firmato la scorsa notte dal presidente della Repubblica ed è composto da 127 articoli che confermano l’impianto anticipato nei giorni scorsi.