PUBBLICATO IL DECRETO “CURA ITALIA”: SCARICA IL TESTO INTEGRALE DELLA GAZZETTA UFFICIALE ED. STRAORDINARIA

18 marzo 2020 10:45
Pubblicato, su una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, il decreto “Cura Italia”, varato dal consiglio dei ministri.
Le norme scattano subito. Il provvedimento su “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato firmato la scorsa notte dal presidente della Repubblica ed è composto da 127 articoli che confermano l’impianto anticipato nei giorni scorsi.

SCARICA CLICCANDO QUI IL DECRETO INTEGRALE PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 

