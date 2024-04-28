PUBBLICITÀ ELETTORALE SU 95047.IT ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2024

Cartocopyservice editrice della testata giornalistica online 95047.it, in vista delle elezioni amministrative ed europee dell’8-9 giugno 2024 propone ai partiti politici e ai candidati e alle candidat...

Cartocopyservice editrice della testata giornalistica online 95047.it, in vista delle elezioni amministrative ed europee dell’8-9 giugno 2024 propone ai partiti politici e ai candidati e alle candidate alla carica di europarlamentare, di sindaco e di consigliere comunale diversi spazi di presenza pubblicitaria sul sito di 95047.it per lanciare la campagna elettorale e promuovere la propria candidatura.

Per conoscere nel dettaglio tutte le opzioni a disposizione è possibile inviare in qualsiasi momento una mail con una richiesta di informazioni all’indirizzo di posta elettronica [email protected], oppure telefonare al numero 346-2237562 oppure

Chat su WhatsApp