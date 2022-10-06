PUGLIA. SERENATA ALL'AMATA: FUTURO MARITO MULTATO PER DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA

È costata cara la tradizionale serenata per la promessa sposa a un uomo di Modugno. Attrezzato con cassa e microfoni, il futuro marito ha cantato il suo amore sotto il balcone dell'abitazione di lei n...

È costata cara la tradizionale serenata per la promessa sposa a un uomo di Modugno. Attrezzato con cassa e microfoni, il futuro marito ha cantato il suo amore sotto il balcone dell'abitazione di lei nel centro del paese, la notte tra giovedì 29 e venerdì 30 settembre. Ma nel bel mezzo della sua performance canora sono intervenuti i carabinieri, allertati da una vicina di casa della ragazza, disturbata dall'assembramento di persone e dalle note interpretate dal futuro marito.

I carabinieri, infatti, oltre a interrompere la serenata e provvedere a sgomberare la zona popolata da parenti e amici dei futuri coniugi, oltre che da passanti, hanno anche sanzionato il romantico futuro marito per disturbo della quiete pubblica (la sanzione prevista oscilla dai 250 ai 1500 euro)