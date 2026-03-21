Pullman a 127 km/h sulla Gela–Palermo: maxi multa al conducente

Un pullman di linea è stato sorpreso a viaggiare ben oltre i limiti consentiti lungo la tratta Gela–Palermo. A fermarlo è stata la Polizia di Stato, che ha accertato una velocità di 127 km/h, superando in modo significativo il limite imposto per questi mezzi.

⚠️ Superato il limite del limitatore

Per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di passeggeri, la legge stabilisce un limite massimo di 100 km/h, regolato tramite appositi dispositivi di controllo. In questo caso, il conducente ha oltrepassato tale soglia, violando una norma fondamentale per la sicurezza.

Si tratta di un comportamento particolarmente grave, considerando che a bordo di questi mezzi viaggiano numerosi passeggeri e i margini di rischio devono essere ridotti al minimo.

💸 Sanzioni per oltre 1.700 euro

Gli agenti della Polizia Stradale di Gela hanno contestato due infrazioni:

921 euro per il superamento del limite imposto dal limitatore di velocità

831 euro per la circolazione oltre i limiti di taratura del dispositivo

Per un totale di oltre 1.700 euro di sanzioni.

👮‍♂️ Controlli per la sicurezza

L’attività della Polizia Stradale prosegue con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi e garantire il rispetto delle norme, soprattutto quando si tratta di mezzi destinati al trasporto di persone.

Un episodio che riaccende l’attenzione sull’importanza dei controlli e della prudenza alla guida, soprattutto per chi ha la responsabilità della sicurezza altrui.