PULLMAN GUASTO NELLO SVINCOLO PATERNÒ, TRAFFICO BLOCCATO
A cura di Redazione
13 marzo 2019 16:53
E accaduto pochi minuti fa, un pullman, per un guasto, è rimasto bloccato nei pressi dell entrata, Palazzo di Ferro
Al momento si segnalino forti rallentamenti, con difficoltà al passaggio dei mezzi, causando disagi alla circolazione sia in entrata che uscita dal paese.
Sul posto i carabinieri per cercare di alleggerire la situazione
