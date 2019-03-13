95047

PULLMAN GUASTO NELLO SVINCOLO PATERNÒ, TRAFFICO BLOCCATO

E accaduto pochi minuti fa, un pullman, per un guasto, è rimasto bloccato nei pressi dell entrata, Palazzo di FerroAl momento si segnalino forti rallentamenti, con difficoltà al passaggio dei mezzi, c...

13 marzo 2019 16:53
E accaduto pochi minuti fa, un pullman, per un guasto, è rimasto bloccato nei pressi dell entrata, Palazzo di Ferro

Al momento si segnalino forti rallentamenti, con difficoltà al passaggio dei mezzi, causando disagi alla circolazione sia in entrata che uscita dal paese.

Sul posto i carabinieri per cercare di alleggerire la situazione

