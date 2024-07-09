PULVISCOLO SAHARIANO IN SOSPENSIONE NEI CIELI SICILIANI: CIELI LATTIGINOSI E TEMPERATURE IN AUMENTO

Negli ultimi giorni, la Sicilia è stata interessata dalla presenza di pulviscolo sahariano in sospensione, con discrete quantità di polvere proveniente dal deserto del Sahara che hanno raggiunto la re...

Negli ultimi giorni, la Sicilia è stata interessata dalla presenza di pulviscolo sahariano in sospensione, con discrete quantità di polvere proveniente dal deserto del Sahara che hanno raggiunto la regione. Questo fenomeno ha reso il cielo lattiginoso, creando un'atmosfera opaca e velata che si protrarrà per i prossimi giorni.

L'alta pressione subtropicale si sta fortificando ulteriormente sulla Sicilia, garantendo tempo stabile e sereno. Questa situazione porterà a un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno punte estreme, soprattutto nelle zone interne centro-orientali e nel Trapanese, con valori che supereranno i 39/40°C.

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con velature di passaggio che potrebbero oscurare temporaneamente il sole. In serata, si potranno osservare alcuni innocui annuvolamenti sparsi, specialmente sui settori settentrionali dell'isola. Tuttavia, il pulviscolo sahariano in sospensione sarà ben presente, contribuendo al caratteristico aspetto lattiginoso del cielo.

La presenza di pulviscolo sahariano e le alte temperature caratterizzeranno i prossimi giorni in Sicilia.