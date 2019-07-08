PURE OGGI ALLE ORE 14 PATERNO' LA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA SICILIA
Continua l'ondata di caldo sulla Sicilia con temperature che superano i 40 gradi.Pure oggi, dopo la giornata di ieri, Paternò conquista ex aequo con Lentini lo scettro di città più calda della regione...
Continua l'ondata di caldo sulla Sicilia con temperature che superano i 40 gradi.
Pure oggi, dopo la giornata di ieri, Paternò conquista ex aequo con Lentini lo scettro di città più calda della regione.
Come certificato dalla rete regionale Sias, che ha registrato, alle ore 14, la temperatura di 40,9 gradi, in entrambi le città
Il podio si completa, con i 40,3° di Caltagirone.
Per gli aspetti socio sanitari e i comportamenti da adottare si rimanda al bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute e reperibile sul sito www.salute.gov.it, che dettaglia i livelli di rischio socio-sanitario nelle varie città italiane.