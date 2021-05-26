PURE OGGI LUNGHISSIME CODE DIREZIONE CATANIA, PER I LAVORI SULLA SS121
FLASHFortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma è un altra giornata di passione per gli automobilisti che oggi hanno deciso di raggiungere Catania, proseguono pure oggi i disagi sulla ss121....
Pure oggi i lavori di ripristino del manto stradale, del tratto di competenza del comune di Misterbianco, si stanno svolgendo nella carreggiata in direzione Catania, nel tratto nei pressi dello svincolo Misterbianco centro.
Al momento la circolazione è congestionata, con coda di circa 2 km in direzione Catania , che inizia nei pressi dello svincolo di Misterbianco svincolo Sieli.