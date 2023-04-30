95047

"QUALCUNO LO RICONOSCE"??

30 aprile 2023
Nei giorni scorsi ho trovato questo cellulare a Etnaland.

Chiunque le avesse smarrito ci contatti.

Chi le riconosce può contattare il numero 3493445013 opppure la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

