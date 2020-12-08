Qualificazioni Mondiale 2022: all’Italia non va poi così male. Inghilterra con la Polonia. Francia con l’Ucraina.

Si è svolto ieri a Zurigo il sorteggio per decretare i gironi di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar, che sarà il primo mondiale disputato in inverno, svolgendosi tra il 21 novembre e il 18 dicem...

Si è svolto ieri a Zurigo il sorteggio per decretare i gironi di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar, che sarà il primo mondiale disputato in inverno, svolgendosi tra il 21 novembre e il 18 dicembre. Su 55 squadre che parteciperanno ai gironi, soltanto 13 approderanno al Campionato del mondo (le 10 squadre che vinceranno i gironi più altre 3 che proverranno dai playoff).

Per quanto riguarda l’Italia, inserita nel gruppo C, l’urna ha riservato la Svizzera, probabilmente l’avversario più temibile, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Non è probabilmente il girone più facile possibile, ma questa nazionale, visto lo stato di forma e tenendo a mente ancora la bruciante eliminazione dall’ultimo mondiale, non può di certo fallire l’obiettivo. Tra l’altro, anche nel clamoroso caso in cui l’Italia non arrivasse nemmeno seconda (posizione utile per partecipare agli spareggi), dovrebbe essere comunque ripescata ai playoff per aver vinto il proprio girone di Nations League. Ma di certo questa resta un’ipotesi che non vorremmo nemmeno immaginare.

Negli altri gironi, il Portogallo di Cristiano Ronaldo (gruppo A) se la vedrà con Serbia e Irlanda; la Spagna affronterà Svezia e Grecia; la Francia (gruppo D) si troverà di fronte l’ostacolo Ucraina e la Bosnia di Dzeko; gruppo E con Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia ed Estonia; gironi abbastanza agevoli anche per Inghilterra (gruppo I con Polonia, Ungheria, Albania, Andorra e San Marino) e Germania (Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia e Lichtenstein, avversari dei tedeschi nel gruppo J). Più incerti invece i gironi G, in cui l’Olanda sfiderà la Turchia, la Norvegia di Haaland, il Montenegro, la Lettonia e Gibilterra, il girone H, in cui sono stati inserite Croazia (finalista all’ultimo mondiale), Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta, e il girone F, in cui si affronteranno Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer e Moldova.

GIANLUCA RUFFINO