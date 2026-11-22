Qualità della vita 2026, Catania al 99° posto in Italia: provincia tra le peggiori

a nuova classifica di ItaliaOggi conferma le difficoltà del territorio etneo. Catania guadagna una posizione rispetto al 2025, ma resta nelle ultime otto posizioni nazionali. Ragusa è la migliore provincia siciliana.

La provincia di Catania si conferma tra le peggiori d'Italia per qualità della vita. È quanto emerge dalla classifica 2026 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, che colloca il territorio etneo al 99° posto su 107 province italiane.

Un risultato che evidenzia le difficoltà del territorio, comprendendo anche comuni come Paternò, Belpasso, Adrano, Biancavilla e gli altri centri della provincia.

Rispetto al 2025, Catania guadagna appena una posizione, passando dal 100° al 99° posto, con un punteggio di 108 punti su una scala in cui la prima classificata raggiunge quota 1.000.

Sicilia, tutte le province nella parte bassa della classifica

Il quadro regionale non è incoraggiante. Nessuna delle nove province siciliane riesce a entrare tra le prime 80 posizioni nazionali.

La migliore è Ragusa, che occupa l'82° posto, mentre Caltanissetta si trova al 104°, a sole tre posizioni dall'ultima classificata italiana.

Ecco la graduatoria completa delle province siciliane:

Provincia Posizione nazionale Ragusa 82ª Messina 93ª Trapani 94ª Siracusa 95ª Catania 99ª Enna 100ª Palermo 102ª Agrigento 103ª Caltanissetta 104ª

Catania ultima in Italia per qualità ambientale

Un dato particolarmente negativo riguarda l'ambiente. Secondo l'indagine 2026, Catania occupa l'ultimo posto nazionale per qualità ambientale, un risultato che contribuisce a delineare il quadro delle criticità del territorio etneo.

La ricerca prende in considerazione diversi aspetti della vita quotidiana, tra cui lavoro, sicurezza, istruzione, servizi sanitari, reddito, ambiente e opportunità culturali.

Bolzano prima in Italia, Taranto ultima

A guidare la classifica nazionale è Bolzano, seguita da Milano e Bologna. All'estremo opposto si trova Taranto, ultima al 107° posto, preceduta da Crotone e Foggia.

L'indagine conferma un forte divario territoriale tra Centro-Nord e Mezzogiorno, con numerose province meridionali concentrate nelle posizioni più basse.

Per Catania e il suo hinterland, il 99° posto rappresenta dunque un segnale delle difficoltà ancora presenti, nonostante il lieve miglioramento rispetto all'anno precedente.

La graduatoria fotografa la situazione complessiva della provincia e non assegna giudizi ai singoli comuni, ma offre elementi di riflessione sulla qualità dei servizi e sulle condizioni di vita dell'intero territorio.