Quando le relazioni aperte fanno bene?

Lo stereotipo al quale la mente di tutti si allinea automaticamente quando parliamo di coppie è, per l’appunto, uno stereotipo. Quel nucleo indivisibile formato da lui e lei con il mondo chiuso fuori, è il sistema che la società sembra aver scelto come più conveniente, ma resta solo uno dei tanti in cui è possibile vivere un rapporto.

Non è tuttavia il più naturale e spesso nemmeno il più soddisfacente. Oggi parleremo di coppie aperte, dei tipi di relazioni che esistono, come trovare altre persone di mente aperta e per quale motivo questo genere di relazioni potrebbe fare al caso tuo.

Tipi di relazioni aperte

Di coppia secolare ne esiste un solo tipo, quelle aperte invece si prestano a più configurazioni, sono cioè adattabili alle necessità dei componenti, che sono in grado di plasmare il rapporto in base alle proprie necessità:

Relazione aperta

Per relazione aperta intendiamo un legame sentimentale binario, nel quale però le scappatelle sono concesse o tollerate. Questo tipo di rapporto potrebbe portare a qualche complicazione aggiuntiva nel caso in cui si decidesse di mettere su famiglia, ma non c’è nulla che quando ci sia intesa e comune accordo non si possa fare.

Matrimonio aperto

I matrimoni aperti sono l’evoluzione stabile di una relazione aperta. Alle persone coinvolte in questo genere di rapporto, dove ciascuno chiude un occhio sul comportamento extraconiugale dell’altro, sono dedicati interi siti per appuntamenti. Puoi trovare informazioni dedicate ai siti di incontri con donne sposate in portali specializzatisi nella recensione di queste piattaforme. Il vantaggio dell’uso di questi siti è che le comunità di questo genere sono molto dirette e concrete, è molto facile trovare qualcuno, o qualcuna, con cui divertirsi senza doverci girare troppo attorno.

Scambismo

Lo scambio di coppia è una pratica di rapporto aperto ancora più radicale rispetto al caso precedente, perché qui non c’è semplicemente una tolleranza nei confronti di ciò che l’altro componente della coppia fa nei suoi rapporti esterni, ma c’è anzi una complicità tale da mettersi insieme a cercare un’altra coppia disponibile per divertirsi assieme.

Anche per questo tipo di pratica è consigliabile l’uso di siti per appuntamenti, che rendono tutto il processo di ricerca, conoscenza ed appuntamento con l’altra coppia più sicuro e gestibile.

Poliamore

Il poliamore è la relazione aperta portata alla sua massima espressione, tanto da far sembrare tutti i casi precedenti fin qui esaminati un gioco da adolescenti. Nello scambismo infatti nonostante la coppia si diverta inglobando temporaneamente al proprio interno altri componenti, si tratta comunque di un rapporto binario, che pur presentando una certa flessibilità non smette di ruotare comunque intorno a due sole persone. Il poliamore è invece una situazione nella quale esiste tra più di due persone un rapporto sentimentale stabile.

Motivi per formare una relazione aperta

Far parte di una relazione aperta non è un gioco da ragazzi, bisogna saper dominare la propria gelosia ed avere un carattere predisposto, oltre che particolarmente empatico. Nel caso in cui i prerequisiti ci siano allora c’è più di una situazione nella quale un rapporto aperto potrebbe fare al caso tuo:

Essere innamorato di più di una persona

Questa è la più classica delle situazioni. Se ami contemporaneamente due persone e credi di poter gestire la situazione, allora non dovresti sceglierne una. Puoi averle entrambe.

Diverso desiderio sessuale in una coppia

Una relazione aperta può essere la salvezza di un rapporto binario che non riesce a funzionare come dovrebbe. Quando uno dei due ha appetiti troppo sbilanciati rispetto all’altro, di solito cominciano i tradimenti, e prima o poi la coppia scoppia. Le cose tuttavia non devono andare per forza così, tra persone intelligenti ci si può mettere d’accordo prima che tutto precipiti irrimediabilmente.

Desiderio di ulteriore libertà e varietà

Per quanto dall’esterno possa apparire un desiderio infantile, la voglia di libertà e soprattutto di poter cambiare pietanza ogni tanto, è più che legittima oltre che assolutamente normale.

Determina il tuo livello di comfort

Come abbiamo detto all’inizio, esistono molti tipi di relazioni aperte ed infinite configurazioni o livelli di apertura che possono, e devono, essere valutati di volta in volta dai componenti del rapporto. Se non hai confidenza con questo genere di situazioni, ma l’argomento ti incuriosisce, puoi esplorare fin dove sei disposto a spingerti in cerca dei tuoi limiti e la tua zona di comfort.

I siti per appuntamento sono una soluzione ideale, perché senza bisogno di esporre la propria identità è possibile prendere contatto con altre persone con cui affrontare questo genere di discorsi senza peli sulla lingua. Ricorda che nella vita è meglio avere piccoli rimorsi piuttosto che grandi rimpianti.