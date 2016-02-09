“Quando sono state raccolte le oltre 200 adesioni al Pd?”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’ex amministratore Alessandro Cavallaro a proposito dei tesseramenti del Partito Democratico a Paternò

95047.it Di seguito la nota inviata dall’ex assessore Alessandro Cavallaro:

“Dopo aver letto l'articolo pubblicato su 95047.it sul tesseramento PD a Paternò nutro alcune perplessità, che mi sento di condividere con la città e con gli esponenti politici.

Innanzitutto, a me non sorprende il risultato delle 400 tessere espresse dal Partito Democratico a Paternò. Se non ricordo male, infatti, nel 2013 vennero tesserate quasi 500 persone; tale dato numerico non può ritenersi sorprendente, considerando che il PD locale può contare su di una amministrazione al governo della città. Anzi, a mio modesto avviso, poteva farsi molto di più.

Allo stato attuale, però, ci sono delle perplessità che mi assalgono sia da militante che da cittadino.

Il 17 dicembre ed il 27 dicembre, alla presenza del Dirigente Provinciale del Partito Laudani, in occasione delle giornate dedicate al tesseramento, furono sottoscritte complessivamente 190 tessere, o almeno così fu detto. Per la precisione, vennero sottoscritte 80 tessere il 17 dicembre e 110 tessere il 27dicembre. Questa fu la versione ufficiale.

A questo punto mi chiedo quando sono state raccolte le altre 210 adesioni? E alla presenza di chi? Vi sono state altre giornate dedicate al tesseramento senza che cittadini e militanti ne fossero informati? Sul tema occorre la massima chiarezza da parte degli organi comunali e provinciali del Partito Democratico, nella speranza che detti interrogativi possano essere sciolti e che il PD dimostri di essere, anche a Paternò, improntato a principi di responsabilità e trasparenza.

Mi auguro, infine, che il PD possa dare le risposte che servono alla Città, recitando un ruolo da collante tra cittadini e amministrazione, anziché balzare agli onori della cronaca per la questione tesseramento.

Con l'amore di sempre per Paternò”.