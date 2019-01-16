QUANTO GIOCANO I PATERNESI A SUPERENALOTTO, SLOT E GRATTA E VINCI? OLTRE 32 MILIONI SPESI IN GIOCATE NEL 2017

E’ stato pubblicato un database dell’azzardo a disposizione di tutti. Un progetto che, per la prima volta, pubblica tutti i dati dei giochi gestiti dai Monopoli di Stato, dalle Slot al Bingo, dai Grat...

E’ stato pubblicato un database dell’azzardo a disposizione di tutti. Un progetto che, per la prima volta, pubblica tutti i dati dei giochi gestiti dai Monopoli di Stato, dalle Slot al Bingo, dai Gratta&Vinci al Superenalotto.

A Paternò nel 2017 in media sono stati spesi 671 euro per abitante in giochi, dal Bingo, alle slot, alle lotterie istantanee: il dato, reso noto pochi giorni fa, è tratto dall'inchiesta del Visual Lab del Gruppo Gedi che ha preso come riferimento i dati del 2017 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per fare il punto della situazione in tutta la penisola.

Quanto spende ogni abitante?

Paternò con una popolazione di 47.827 abitanti ed un reddito pro-capite pari a €. 12.356,46 occupa la posizione numero 3.480 su 7954 comuni italiani nella classica generale per giocate pro-capite.

Considerando le città delle stesse dimensioni è al posto numero 3340 su 7100 comuni fino a 50mila residenti sempre nella classifica generale per giocate pro-capite

I soldi spesi in giocate nel 2017 sono 32 milioni e 130 mila euro. Ma si conosce anche quelli vinti, sempre nel 2017, che sono 22 milioni e 300 mila euro.







Di questo giro di denaro allo Stato i Paternesi contribuiscono con ben 5,30 milioni di euro mentre ai concessionari vanno 4,52 milioni di euro.

QUALI SONO I GIOCHI PREFERITI DAI PATERNESI?

A farla da padrone sono AWP (Amusement with Prizes) semplicemente conosciute come Slot o new Slot con 12,35 milioni di euro nel 2017, seguito dal gioco del lotto dove hanno giocato 9,48 milioni di euro, al terzo posto si piazzano le Lotterie Istantanee, 5,03 milioni.