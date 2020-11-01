QUASI 1100 POSITIVI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE, 316 SONO A CATANIA. ALTRI 16 DECEDUTI

Sono 1095i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8547 tamponi effettuati, in leggero aumento rispetto ieri; 16 i decessi, che portano il totale a 518. Con i nuovi c...

Sono 1095i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8547 tamponi effettuati, in leggero aumento rispetto ieri; 16 i decessi, che portano il totale a 518. Con i nuovi casi salgono così a 15.324 gli attuali positivi. Di questi 1.121 sono i ricoverati: 999 in regime ordinario e 122 in terapia intensiva con un incremento di dieci ricoveri. I guariti sono 197.

DATI PER PROVINCIA

CATANIA 316

PALERMO 277

AGRIGENTO 110

MESSINA 106

SIRACUSA 100

RAGUSA 82

ENNA 49

CALTANISSETTA 45

TRAPANI 10

ITALIA:

Coronavirus in Italia, il bollettino del Ministero della Salute di oggi domenica 1 novembre. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 29.907, con 183.457 tamponi (ieri erano 31.758 con 215.886 tamponi). 208 invece i decessi (ieri erano stati 297).

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 29.907 contagiati

• 208 morti

• 2954 guariti

+96 terapie intensive | +936 ricoveri

183.457 tamponi

Tasso di positività: 16,3% (+1,6%)