QUASI 1100 POSITIVI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE, 316 SONO A CATANIA. ALTRI 16 DECEDUTI
Sono 1095i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8547 tamponi effettuati, in leggero aumento rispetto ieri; 16 i decessi, che portano il totale a 518. Con i nuovi casi salgono così a 15.324 gli attuali positivi. Di questi 1.121 sono i ricoverati: 999 in regime ordinario e 122 in terapia intensiva con un incremento di dieci ricoveri. I guariti sono 197.
DATI PER PROVINCIA
CATANIA 316
PALERMO 277
AGRIGENTO 110
MESSINA 106
SIRACUSA 100
RAGUSA 82
ENNA 49
CALTANISSETTA 45
TRAPANI 10
ITALIA:
Coronavirus in Italia, il bollettino del Ministero della Salute di oggi domenica 1 novembre. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 29.907, con 183.457 tamponi (ieri erano 31.758 con 215.886 tamponi). 208 invece i decessi (ieri erano stati 297).
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 29.907 contagiati
• 208 morti
• 2954 guariti
+96 terapie intensive | +936 ricoveri
183.457 tamponi
Tasso di positività: 16,3% (+1,6%)