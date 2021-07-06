QUASI 200 PERSONE INTOSSICATE DOPO AVER FATTO IL BAGNO SU UNA SPIAGGIA IN ALGERIA

Quasi 150 persone si sono ammalate dopo aver fatto il bagno a Ténès, nel nord-ovest dell'Algeria, probabilmente per un agente inquinante presente nell'acqua del mare, e hanno dovuto essere ricoverate...

Tre spiagge e un dissalatore per l'acqua sono stati chiusi, ed è stata aperta un'inchiesta. "Dopo il bagno 149 persone hanno avuto nausea, febbre, rossore agli occhi e sono state ricoverate in ospedale", ha detto Lakhdar Seddas, il prefetto di Chlef al canale privato Echourouk TV.

Circa cinquanta persone sono state già dimesse. Tra le ipotesi, lo sversamento di sostanze tossiche da una nave mercantile per il trasporto del bestiame battente bandiera della Tanzania giunta in questi giorni a Tenes proveniente da Sete, in Francia.

Sul posto sono state inviate squadre di sommozzatori ma anche 28 subacquei e sette agenti della Protezione civile sono rimasti intossicati.

Una delegazione del Ministero dell'Ambiente ha prelevato campioni di aria e acqua al porto e sulle spiagge.