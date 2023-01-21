QUASI 4000 LITRI DI GASOLIO RUBATI DALLA CENTRALE ELETTRICA DI LIPARI, DUE ARRESTI

I Carabinieri della Stazione di Lipari hanno arrestato due persone ritenute responsabili di furto aggravato.Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno sorpreso un...

I Carabinieri della Stazione di Lipari hanno arrestato due persone ritenute responsabili di furto aggravato.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno sorpreso un uomo e una donna, i quali, tramite un tubo in gomma, stavano asportando del carburante custodito in un serbatoio della locale centrale elettrica, necessario per il funzionamento dei motori endotermici adibiti alla produzione di energia per l’isola.

Nel corso dell’intervento, i Carabinieri hanno accertato che i 2 soggetti, nel momento in cui erano stati bloccati, avevano già riempito 5 taniche per una quantità sottratta di 125 litri. A seguito di un’ispezione in un fondo di proprietà di uno dei due fermati, sono state rinvenute e sequestrate ulteriori 154 taniche, occultate con teli e cartoni, per un totale complessivo di 3700 litri di gasolio circa, ritenuti verosimilmente oggetto di furti commessi in precedenza.

Il materiale asportato è stato sequestrato per la successiva restituzione alla Società Elettrica Liparese che gestisce la centrale.

Ultimate le formalità di rito, gli arrestati, residenti sull’isola, sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.