Quattro calci al pallone a Casa Coniglio: al centro i valori dello sport

Prosegue il progetto "Qualificare il cambiamento" - FOTO

95047.it Il Piazzale della Fraternità ha ospitato, nell’ambito delle iniziative promosse dal Progetto Qualificare il Cambiamento – dalla Scuola al Territorio - la prima giornata del Torneo di Calcetto Estate 2015, che vede protagonisti i ragazzi dello Spazio Polifunzionale dinamico Casa Coniglio ed i ragazzi della Parrocchia Sacro Cuore. Quattro le squadre partecipanti: la New Team, la Mappet rappresentanti la Parrocchia Sacro Cuore, la Casa Coniglio Fiamma e lo Sporting Paternò rappresentanti "Lo Spazio Polifunzionale dinamico".

Un bel momento di sport e aggregazione. Bravi ragazzi!