Quattro giorni di film a 3 euro, da oggi torna CinemaDays

Torna il cinema a 3 euro. Parte infatti oggi - dal 9 al 12 aprile - la nuova iniziativa Cinemadays promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con Anica-...

09 aprile 2018 13:09
Torna il cinema a 3 euro. Parte infatti oggi - dal 9 al 12 aprile - la nuova iniziativa Cinemadays promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con Anica-Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali e i produttori, i distributori e gli esercenti cinematografici per destagionalizzare le uscite cinematografiche in sala e attirare pubblico nei mesi estivi.

LE DATE

  • 9 – 12 aprile 2018
  • 9 – 15 luglio 2018
  • 24 – 27 settembre 2018
  • Dal dal 9 al 15 agosto sarà possibile vedere al cinema in anteprima alcuni film della nuova stagione cinematografica. Ancora, però, non è stato reso noto di quali film si tratta e quando saranno proiettati in anticipo rispetto alla data di uscita al cinema.

 

I CINEMA CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA SONO:

  • THE SPACE - ETNAPOLIS - BELPASSO
  • UCI CINEMAS CENTRO SICILIA - MISTERBIANCO
  • KING CATANIA SICILIA
  • MULTISALA PLANET

