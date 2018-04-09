Quattro giorni di film a 3 euro, da oggi torna CinemaDays

Torna il cinema a 3 euro. Parte infatti oggi - dal 9 al 12 aprile - la nuova iniziativa Cinemadays promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con Anica-...

Torna il cinema a 3 euro. Parte infatti oggi - dal 9 al 12 aprile - la nuova iniziativa Cinemadays promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con Anica-Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali e i produttori, i distributori e gli esercenti cinematografici per destagionalizzare le uscite cinematografiche in sala e attirare pubblico nei mesi estivi.

LE DATE

9 – 12 aprile 2018

9 – 15 luglio 2018

24 – 27 settembre 2018

Dal dal 9 al 15 agosto sarà possibile vedere al cinema in anteprima alcuni film della nuova stagione cinematografica. Ancora, però, non è stato reso noto di quali film si tratta e quando saranno proiettati in anticipo rispetto alla data di uscita al cinema.

I CINEMA CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA SONO: